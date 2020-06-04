«ВКонтакте» запустил сервис для записи коротких клипов

Социальная сеть «ВКонтакте» представила новый сервис «Клипы». Свои ролики для платформы может сделать любой желающий. Также клипы снимут многие звезды, а также приглашенные авторы.

С помощью сервиса можно будет просматривать видео на разные темы: от образования до развлечения, сообщила пресс-служба социальной сети. Любой человек без подготовки и специальной техники сможет создавать высококлассный контент.

Одна из ключевых особенностей съемки — управление с помощью AR-механик. Для начала записи или включения эффекта можно будет использовать разные жесты — ✌️ 👌 ✋ 👍 👎 ✊ ☝️ 👈 🤙 ❤️.

«Нам удалось построить полноценную AR-платформу — с механиками дополненной реальности и управления жестами. Для этого мы объединили технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения, а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях мобильных устройств», — рассказала руководитель контентной платформы «ВКонтакте» Марина Краснова.

По ее словам, с помощью предложенных инструментов пользователь может создать вирусный клип и побороться за внимание публики с профессионалами.

Эти клипы можно будет отправить друзьям сообщением, разместить на своей стене или сообществе, а также оставить в закладках. В комментариях люди могут делиться своими впечатлениями.

Уже в ближайшие дни «Клипы» появится в четвертой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. Свои видео уже записали Павел Воля, Екатерина Варнава, Филипп Киркоров, Илья Соболев и другие звезды.