Правильные ответы ЕГЭ нельзя купить в интернете. Но продать их все равно пытаются

Роскачество предупредило выпускников о мошеннических сайтах с ответами на ЕГЭ. Но найти правильные ответы в интернете невозможно, объяснили «360» в Рособрнадзоре. Вероятность утечек исключена из-за особенностей разработки заданий и ответов, а также проверки экзаменационных билетов.

Роскачество предупредило школьников о сайтах, пабликах и каналах мессенджеров с якобы правильными ответами на вопросы ЕГЭ. Создавая такие ресурсы, мошенники обманом выманивают деньги у школьников и собирают их персональные данные.

«В социальных сетях и мессенджерах создаются закрытые группы, где за несколько дней до экзамена обещают разместить якобы корректные материалы ЕГЭ, слитые инсайдерами», — пояснили в Роскачестве.

Для большего правдоподобия аферисты показывают скриншоты материалов, отзывы и чеки «довольных покупателей». Но после перевода денег школьника банят, а через какое-то время мошеннический аккаунт удаляется.

«Роскачество категорически не рекомендует гуглить „настоящие“ ответы на ЕГЭ и утверждает: хотите получить высокий балл — готовьтесь к экзаменам качественно и честно», — подчеркнули в организации.

Откуда берутся такие ответы

Ежегодно в преддверии ЕГЭ группа мониторинга Рособрнадзора выявляет подобного рода мошеннические сайты, рассказали «360» в пресс-службе ведомства. Результаты поиска показывают, что сведения на таких ресурсах либо не имеют отношения к ответам на реальные задания ЕГЭ, либо являются ответами на задания демоверсий или вопросам, размещенным Рособрнадзором в открытом доступе.

«Ежегодно группой мониторинга выявляется несколько сотен подобных сайтов и групп в соцсетях. Информация о них передается в МВД для принятия соответствующих мер, ибо деятельность подобных ресурсов имеет все признаки мошеннических действий», — добавили в ведомстве.

За все время существования экзамена утечку зафиксировали только в 2013 году. После нее организацию ЕГЭ изменили, что позволило исключить риск повторения слива.

Как охраняют вопросы ЕГЭ

Задания и ответы разрабатывают в отдельном охраняемом помещении с ограниченным доступом, куда запрещено проносить мобильные телефоны и другие электронные устройства, позволяющие фотографировать или копировать информацию.

«Каждый, кто может находиться в этом помещении, подписывает обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. Для обеспечения безопасности ведется видеонаблюдение и запись телефонных переговоров со стационарных телефонов. Компьютеры, находящиеся в зоне закрытого доступа, оснащены программами, блокирующими возможность любых несанкционированных действий», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Разработчики заданий и ответов не знают, каким образом эти задания формируются в «билеты», сколько вариантов заданий существует и как они распределяются по датам экзамена и регионам России.

Ответы предоставляются в зашифрованном виде уже после проведения ЕГЭ. Они загружаются в специальную защищенную систему, где обрабатываются задания. То есть в день экзамена или даже прямо перед экзаменом ответов нет даже у тех, кто проверяет и обрабатывает работы.

Ответ невежде не поможет

В теории на сайтах «ответов к ЕГЭ» могут оказаться как правильные, так и неправильные ответы, хотя в системе Рособрнадзора защита информации находится на высоком уровне. Александр Асмолов — завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и академик Российской академии образования (РАО) — уверен: тот, кто покупает ответы у мошенников, прежде всего теряет себя как личность. И сам является не только жертвой, но и соучастником обмана.

«Каждый раз, когда мы имеем дело с остапами бендерами XXI века, которые наживаются на невежестве других людей, первая и самая главная трата, потеря — это потеря мотивации к качественным знаниям. Если качественные знания можно купить, как приобретается тот или иной продукт в том или ином маркете, то грош им цена. Тем самым подобного рода ситуация плодит в обществе фабрику людей, для которых невежество, возможность все продать и купить является ценностью», — добавил Асмолов.

Дело не в том, что на сайтах мошенников могут быть правильные или неправильные ответы, сообщил «360» Евгений Ямбург, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук и член-корреспондент РАО. Мошенники создают у школьников ложное ощущение, что они к чему-то готовы. Но без реальных знаний никакие, даже правильные ответы не помогут. Времена угадайки, выбора между да и нет, давно ушли в прошлое.

«Никакие эти готовые вещи никогда не помогут, это чушь абсолютная. Это напрасная трата денег для всех трезвомыслящих людей», — заключил Ямбург.