В Сеть просочились фото нового флагмана Xiaomi

В Сети появились снимки нового китайского флагмана Xiaomi Mi Mix 2020. Изображения опубликовали сразу несколько онлайн-магазинов, включая AliExpress.

Как сообщает портал GizChina, новый гаджет получил уникальный дизайн, ранее не встречавшийся в отрасли. На экране смартфона нет вырезов и отверстий для фронтальной камеры. Их перенесли на правую боковую панель, на которой также располагаются кнопки регулировки звука и блокировки экрана.

Источник фото: https://www.gizchina.com/

На задней панели расположился прямоугольный блок с камерой. Ожидается, что она будет оснащена четырьмя датчиками, перископическим модулем и лазерным дальномером.

На днях стало известно, что китайская компания Xiaomi приступила к тестированию сети 6G. Однако подробности исследований раскрывать не стали.

Вместе с тем в России запуск сетей пятого поколения отложили в этом году. Заложенный бюджет перераспределили на распространение обязательных телеканалов второго мультиплекса в населениях с численностью менее 100 тысяч человек.