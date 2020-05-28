Xiaomi приступила к тестированию 6G

Компания Xiaomi начала проводить экспериментальные тесты сети 6G. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Лэй Цзюнь.

Как он рассказал китайскому агентству «Синьхуа», Xiaomi заинтересована в новых технологиях. При этом он не стал открывать подробности тестирования 6G. Цзюнь подчеркнул, что будущее стандарта связи шестого поколения напрямую зависит от развертывания обширной сети спутникового интернета.

Глава компании отметил, что пандемия отрицательно сказалась на развитии отрасли по всему миру. Он заявил, что его корпорация будет и дальше выпускать смартфоны с поддержкой 5G для защиты китайского рынка и международного распространения продукции Xiaomi.

Лэй Цзюнь верит в то, что 5G улучшит жизнь людей. В качестве примера бизнесмен привел запуск видеоконференций нового типа, популяризацию стриминга видео в разрешении 8К. Он также подчеркнул, что его компания не заинтересована в производстве смартфонов с 4G.

Ранее стало известно, что 5G заработала в Швеции. Уже с 1 июня в Стокгольме, Мальме и Гетеборге можно будет пользоваться интернетом со скоростью один гигабит в секунду.