Запуск 5G в России отложили

Запуск сетей пятого поколения откладывается в этом году. Минкомсвязь предложила перераспределить заложенный на развитие 5G бюджет.

Как сообщают «Известия», министерство выступило с инициативой сэкономить 1,5 миллиарда рублей. На них в 2020 году планировали построить инфраструктуру 5G.

Согласно документу, всего в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» планируется сэкономить около 8,8 миллиардов рублей. Треть из этой суммы ведомство предлагает выделить как субсидии на распространение обязательных телеканалов второго мультиплекса в населениях с численностью менее 100 тысяч. Остальную часть направить в резервный фонд.

Справка

Телеканалы второго мультиплекса — пакет цифровых каналов российской телевизионной и радиовещательной сети. В него входят РенТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МИР, МузТВ.

По мнению директора по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Романа Яковлева, урезание бюджета может означать обнуление финансирования запланированных работ в 2020 году.

«Это означает полную остановку развертывания сетей связи пятого поколения в России в этом году», — заявил он.

Теперь сторонники заговора о том, что вышки 5G распространяют коронавирус, могут немного расслабиться. На днях в Северной Осетии COVID-диссиденты как раз сожгли вышку, а потом жаловались на отсутствие связи.