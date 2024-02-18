Важное 18 февраля 2024, 14:54 Масштабный сбой произошел в работе Telegram Пользователи пожаловались на крупный сбой в Telegram 18 февраля Fabian Sommer / Global Look Press

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Крупный сбой произошел в работе Telegram днем 18 февраля. Примерно около 14:30 пользователи начали сообщать о невозможности открыть чаты, сообщения при отправке «висли». Переписываться, читать каналы и совершать другие действия в мессенджере временно стало невозможно.

О происходящем «360» сообщили читатели из Москвы, Кирова, Санкт-Петербурга и Саранска. С чем были связаны проблемы, пока непонятно.

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Около 14:45 работа восстановилась, однако после запуска мессенджера один из пользователей отметил, что сначала у него пропали все группы, в которые он объединял чаты и каналы, на которые был подписан. Постепенно ситуация стабилизировалась.

В последний раз сбои в Telegram по всей России произошли в конце января. По данным сервиса «Сбой.рф», число жалоб за сутки превысило восемь тысяч.

С проблемами в работе мессенджера столкнулись жители Новосибирской области, Хабаровского края, Москвы, Петербурга, Якутии, Иркутской области, Приморского края и других регионов.

«Больше семи часов нет доступа к Telegram», — писал пользователь из Новосибирска.