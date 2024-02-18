Общество 18 февраля 2024, 15:38 РКН назвал предварительную причину масштабного сбоя в Telegram Сбой в Telegram могла вызвать проблема с внутренней инфраструктурой сервиса Thomas Trutschel / Global Look Press

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Сбой в работе Telegram 18 февраля, по предварительным данным, вызвала проблема с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным Downdetector, сбои в работе мобильной и браузерной версии Telegram появились около 14:08. Около 74% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильной версии, 6% — браузерной, а еще 20% — о невозможности соединиться с сервером.

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По информации «Сбой.рф», больше всего жаловались на сбои в Москве (38% обращений) и Санкт-Петербурге (12%).

Читатели «360» также сообщали о невозможности пользоваться Telegram не только в этих двух городах, но также в Саранске и Кировске. Около 14:45 мессенджер ожил, но у одного из пользователей, по его словам, пропали все группы, в которые он распределил чаты и каналы, на которые был подписан.

Во время сбоев не получалось отправлять сообщения, не грузились войсы, полученные ранее в переписках фото и видео, в некоторых чатах временно исчезла история сообщений.