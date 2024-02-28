Технологии 28 февраля 2024, 21:21 Утечку воздуха зафиксировали в российском сегменте МКС Роскосмос не увидел опасности в новой утечке воздуха на МКС Роскосмос

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Специалисты Роскосмоса зафиксировали новую утечку воздуха в российском сегменте Международной космической станции, но угрозы для экипажа она не представляет. Об со ссылкой на пресс-службу госкорпорации сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что космонавты регулярно проводят работу по поиску и устранению мест утечек воздуха и передают информацию специалистам по управлению полетами в штатном режиме.

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«Экипажу и станции ничего не угрожает», — подчеркнули в пресс-службе и добавили, что из-за износа конструкции МКС ремонтно-восстановительные работы занимают большое время экипажа.

О том, что утечка воздуха из переходной камеры модуля «Звезда» российского сегмента МКС увеличилась в два раза, ранее заявил руководитель программы НАСА Джоэль Монтальбано. Он пояснил, что рост уходящего воздуха зафиксировали за неделю до последней стыковки корабля «Прогресс».

«Мы работаем с российскими коллегами по поводу следующих шагов, но в настоящий момент это не влияет серьезно на безопасность экипажа», — привел его заявление «Интерфакс».

Первую утечку воздуха в модуле «Звезда» обнаружили еще в октябре 2020 года. По словам космонавтов, трещину удалось заделать временными средствами. Но спустя год нашлось еще одно место в обшивке модуля, откуда выходил воздух. В декабре 2021 года Роскосмос объявил, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли, вероятно, последнее негерметичное место «Звезды».