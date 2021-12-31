Космонавты нашли возможное последнее место утечки воздуха в модуле «Звезда» на МКС

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас несут вахту на МКС, обнаружили возможное последнее место негерметичности в модуле «Звезда» на Международной космической станции. Такое сообщение распространили в пресс-службе Роскосмоса.

«Никаких новых проблем на российском сегменте МКС не обнаружено. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля „Звезда“ российского сегмента МКС», — отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации добавили, что средства для устранения проблемы доставят на борт МКС на следующем грузовом корабле «Прогресс». После этого космонавты сразу же приступят к работам по ликвидации недочетов. Ранее российские космонавты сообщили, что они обнаружили некоторые проблемы на борту Международной космической станции и знают, каким образом можно их устранить, сообщил ТАСС.

Ранее космонавты сообщили, что приготовили на Новый год на борту станции традиционный салат — селедку под шубой. Они отметили, что готовка была сопряжена со многими трудностями. Хотя бы уже с тем, что даже тарелок в привычной форме на МКС просто нет. В итоге Шкаплеров и Дубров соорудили посуду из подручных средств и приготовили слоистый салат по оригинальному рецепту, с некоторыми дополнениями.