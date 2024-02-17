Технологии 17 февраля 2024, 13:54 Стыковку «Прогресса МС-26» с МКС сняли на видео Роскосмос показал кадры стыковки «Прогресса МС-26» с МКС

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Космический грузовик «Прогресс МС-26» утром 17 февраля в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС. Операцию по стыковке контролировали сотрудники Центра управления полетами под руководством главы Роскосмоса Юрия Борисова. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации.

Корабль запустили 15 февраля на ракете-носителе «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома Байконур. Грузовик пробудет на орбите Земли 180 суток.

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В российском сегменте МКС работают космонавты Олег Коненко, Николай Чуб и Константин Борисов. «Прогресс МС-26» доставил для них почти 2,5 тонны грузов, включая оборудование, продукты питания, одежду, медицинские препараты.

В начале февраля Олег Коненко побил мировой рекорд по проведенному времени в космосе. За пять полетов на МКС он провел в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.