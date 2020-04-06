У «Яндекса» крупный сбой

В понедельник, 6 апреля у «Яндекса» произошел сильный технический сбой в работе сервисов компании. Об этом сообщили пользователи на ресурсе Downdetector.

Downdetector отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. По данным мониторинга, 96% пользователей пожаловались на невозможность открыть сайт поисковика. 3% юзеров не смогли воспользоваться сервисом «Яндекс. Деньги».

На днях пользователи сообщили о сбоев работе Instagram сразу из нескольких стран. Большая часть жалоб (54%) поступила на проблемы с новостной лентой, у 40% пользователей возникли проблемы с входом в учетную запись.

2 апреля «упали» Facebook и WhatsApp. Ресурсы перестали работать в нескольких странах.

Ранее «Яндекс» начал измерять уровень самоизоляции граждан начали в России. Его измеряют по шкале от нуля — когда на улице много людей, до пяти — когда все сидят по домам.