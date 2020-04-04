Сбой в работе Instagram произошел у пользователей по всему миру

Сбой в работе Instagram был зафиксирован в 02:00 по московскому времени. О проблемах рассказали пользователи из Штатов, Нидерландов, Португалии, Испании, Хорватии, Греции, Великобритании, а также Бразилии и Аргентины. О неполадках в работе соцсети также сообщают и жители Москвы.

Из данных Downdetector следует, что большая часть жалоб (54%) поступила на проблемы с новостной лентой, у 40% пользователей возникли проблемы с входом в учетную запись.

До этого пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram испытывали трудности с работой социальных сетей 2 апреля. Примечательно, что ресурсы дали сбой сразу в нескольких странах.

Еще один крупный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram был зафиксирован в марте. Правда тогда проблемы наблюдались только у жителей США.