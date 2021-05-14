Администрация Twitter на встрече с руководством Роскомнадзора заявила, что выполняет требования по удалению контента, запрещенного в России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Представители социальной сети заявили, что готовы блокировать выявленную специалистами информацию в оперативном режиме. Речь идет о порнографии, пропаганде суицидов и наркотиков, а также материалов экстремистского толка.

После 15 мая Роскомнадзор проведет проверку, после чего примет решение по отмене или дальнейшему замедлению работы социальной сети.

РИА ФАН отметило, что руководство Twitter накануне сообщило об очередном удалении запрещенных материалов.

Административные штрафы за отказ удалить противоправный контент получили все социальные сети. Но только к Twitter применили ограничение по трафику. В социальной сети плохо грузятся картинки и видео.

В апреле социальную сеть оштрафовали по протоколам Роспотребнадзора на девять миллионов рублей. В ведомстве заявили, что из 28 тысяч требований площадка оставила без внимания три тысячи заявлений. Twitter пригрозили новыми штрафами на 24 миллиона рублей.