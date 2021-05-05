Twitter получит штраф еще на 24 млн рублей, если не удалит запрещенную информацию

Сервис Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей. Это произойдет в случае, если платформа не удалит всю запрещенную в РФ информацию по требованию Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи № 422. Туда поступили соответствующие административные протоколы в отношении компании.

Шесть протоколов составлены по статье КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ».

По каждому такому документу сервису грозит штраф до четырех миллионов рублей. Общая сумма взыскания может составить 24 миллиона рублей.

Также еще по 20 миллионов рублей рискуют заплатить Google и Facebook по той же причине. В суд поступили пять протоколов по статье КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ». За каждый протокол грозить штраф до четырех миллионов рублей.

Роскомнадзор ранее предупредил Twitter о том, что нужно удалить всю запрещенную в России информацию со своего ресурса до 15 мая. Сервис уже избавился от 60% таких материалов.