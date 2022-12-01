Технологии 01 декабря 2022, 03:45 Twitter не будут удалять из App Store Глава Tesla и SpaceX Маск сообщил, что Twitter останется в App Store

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Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил на своей странице, что провел успешные переговоры с главой Apple Тимом Куком. Последний заверил Маска, что соцсеть не будут удалять из магазина приложений App Store.

Маск назвал прошедшую встречу «хорошей и успешной».

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«Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал мне понять, что компания Apple никогда даже не думала об этом», — рассказал своим читателям Маск.

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Ранее между миллиардером и Apple разгорелся конфликт. После того, как компания перестала размещать рекламу в Twitter, Маск обвинил их в ненависти к свободе слова.

После этого, по словам предпринимателя, компания пообещала удалить соцсеть из App Store. В ответ Маск пригрозил, что в таком случае он начнет выпускать собственные смартфоны, которые ни в чем не будут проигрывать iPhone.

Также Маск выступил против онлайн-цензуры в США. Он пообещал устроить революцию, опубликовав документы, которые подтверждают подавление свободы слова в американских интернет-СМИ и соцсетях.