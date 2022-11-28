28 ноября 2022, 23:02
Apple перестала размещать рекламу в Twitter — Маск
Бизнесмен Маск заявил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter
Известный американский предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что после покупки им социальной сети Twitter IT-гигант Apple перестал размещать там рекламу.
«Apple практически перестала давать рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?» — написал Маск в Twitter.
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Он также обратился напрямую к генеральному директору Тиму Куку со словами: «Что там у вас происходит?». Пользователи ответили бизнесмену в комментариях, напомнив ему, что «гуманизм» и «деньги» всегда идут в разных направлениях.
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Ранее газета Financial Times сообщила, что несколько крупных западных компаний сократили бюджет на рекламу в Twitter. Это связано с увольнениями в купленной Маском площадке. По данным издания, персонал рекламного отдела Twitter сократился настолько, что рекламодатели не знают, к кому теперь обращаться за консультациями.
Среди тех, кто временно не работает с площадкой, оказались Audi, Pfizer, General Mills, L’Oréal, Mondelez International и другие бренды.
Илон Маск
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