Цены на iPhone 13 упали в России | 360°

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Цены на iPhone 13 упали в России

Исследование Price.ru: цены на iPhone 13 после релиза новых моделей упали в среднем на 18%

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После презентации iPhone 14 и iPhone 14 Plus цены на предыдущую модель — iPhone 13 — упали в России в среднем на 18%. Дешевле остальных оказалась модель 13 mini на 512 гигабайтов. Такие данные указаны в исследовании онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, средняя цена смартфона iPhone 13 с памятью 512 гигабайтов, по данным на 8 сентября, в российских интернет-магазинах составила 67 457 рублей. Цена потеряла 18% в сравнении с показателем на 1 сентября текущего года.

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В исследовании также указано, что средняя стоимость iPhone 13 mini с объемом памяти в 256 гигабайтов  в начале месяца была 64 507 рублей. После релиза новой линейки iPhone она опустилась до 57 505 рублей (на 11%).

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«Еще больше (на 24%) подешевела модель 13 mini 512 гигабайтов: 1 сентября ее средняя цена составляла 91 485 рублей, а 8 сентября — 69 977 рублей», — сказано в материале.

Apple провела осеннюю презентацию новых моделей гаджетов. Пользователи из России смогут купить новый смартфон, но его стоимость будет выше из-за параллельного импорта. Также покупателей ждут некоторые трудности. Например, отсутствие обновления программного обеспечения и невозможность отремонтировать технику по гарантии.

Как сообщили в пресс-службе оператора сотовой связи «Билайн», поставки iPhone 14 и 14 Pro в Россию стартуют в октябре 2022 года.

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