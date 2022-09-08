Apple представила iPhone 14: цена, характеристики | 360°

Технологии 08 сентября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber Apple показала миру новый iPhone. Его стоимость в России будет сильно выше Шеф-редактор «Мобильных телекоммуникаций» Букштейн: iPhone 14 станет популярным у фанатов

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Компания Apple провела в Калифорнии осеннюю презентацию новых моделей гаджетов. Среди них был iPhone 14 с функцией спутникового телефона. Пользователи из России смогут купить новый смартфон, но его стоимость будет выше из-за параллельного импорта. Покупатели могут столкнуться с отсутствием обновления программного обеспечения и невозможностью отремонтировать технику по гарантии.

Apple презентовала новые модели своей техники. Среди них был смартфон iPhone 14, iPhone 14 Plus. Компания также представила другие версии телефона — iPhone 14 Pro и Pro Max.

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Базовые модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus оснастили чипом A15 и экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюймов. У новой линейки смартфонов также появилась камера на 12 мегапикселей: на улавливают больше света. При этом у фронтальной камеры появился автофокус, она на 49% лучше снимает в темноте, чем в предыдущей модели.

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Источник фото: apple.com

В смартфонах не предусмотрена физическая сим-карта. В новой линейке есть поддержка спутниковой связи. Это позволит подать сигнал бедствия в критический момент.

Смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max получили новый процессор A16 Bionic и «динамическую» челку. Она расширяется и сжимается в зависимости от режима и работающего приложения. У них также есть камеры на 48 мегапикселей.

iPhone 14 будет стоить 799 долларов, а iPhone 14 Plus стоит 899. Другие модели обойдутся в 999 и 1099 долларов соответственно. Телефоны будут продаваться в нескольких расцветках: черной, белой, голубой, фиолетовой и красной.

Источник фото: apple.com

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что новый iPhone 14 можно будет купить в России. Его доставят по параллельному импорту.

«Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — ответил он.

Сложности покупки

Внешний вид новых iPhone из года в год почти не меняется, но в этот раз разработчики добавили особую функцию. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил «360», что кардинальных преимуществ у новой модели смартфонов перед старыми нет, кроме спутниковой связи. Специалист отметил, что такого новшества еще ни у кого нет, и именно это нововведение удивит пользователей. Тем не менее неизвестно, как новая функция будет работать в России.

Источник фото: apple.com

«В условиях, когда нет официальных поставок, у покупателей появляются значительные риски. Всю гарантию возьмет на себя продавец, а производитель не будет в этом участвовать», — рассказал Букштейн.

Среди других возможных новшеств — модификации программного обеспечения в смартфонах. Тем не менее, не ясно, как пользователи в России будут его обновлять без регистрации у производителя.

По мнению Букштейна, цены на новый iPhone в наше время терпимы, и при параллельном импорте они немного увеличатся из-за комиссии посредника.

Специалист предположил, что новые модели будут популярны у фанатов техники Apple, но таких людей стало меньше. Букштейн отметил, что предпочтения россиян изменились в сторону других брендов.

Первые предзаказы

Новые iPhone могут поступить в продажу в России в ночь после начала продаж во всем мире 16 сентября. Не исключено, что изначальная цена достигнет 180-200 тысяч рублей, но после упадет до 120-150 тысяч, а позднее до 100-110 тысяч рублей, писала газета «Известия».

Компания МТС открыла предварительный заказ на iPhone 14. Стоимость обычной модели с памятью 128 Гб составляет 84 990 рублей и достигает 166 990 рублей для iPhone 14 Pro Max с жестким диском на 1 Терабайт. Срок доставки — 120 дней с момента оплаты. Но доставку заказа могут и отменить из-за того, что США — «недружественная» страна, писал «Коммерсант».

Ранее магазины предлагали клиентам приобрести сертификат на покупку смартфона в первоочередном порядке за 50 тысяч рублей.

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