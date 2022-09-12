Новый iPhone появится в России в октябре | 360°

Технологии 12 сентября 2022, 18:16 Поделиться Telegram

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Viber Новый iPhone появится в России в октябре ТАСС: поставки iPhone 14 и 14 Pro в Россию начнутся в октябре РИА Новости

Читать 360tv в

Поставки новой версии популярного смартфона iPhone 14 и 14 Pro в Россию стартуют в октябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе оператора сотовой связи «Билайн».

«Нас спрашивали — отвечаем. Когда iPhone 14 появится в продаже? <…> Ожидаем поступления iPhone 14 и 14 Pro в октябре 2022 года», — отметил оператор.

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Представители маркетплейса Wildberries также сообщили ТАСС, что поставки новых «яблочных» смартфонов начнутся в октябре.

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На сайте «Билайна» уже доступен предзаказ моделей. Цена на iPhone 14, в зависимости от объема встроенной памяти, от 89 990 рублей до 119 990 рублей.

Стоимость версии iPhone 14 Plus от 99 990 до 130 990 тысяч рублей, а версии Pro — от 109 990 до 161 990 тысяч рублей.

Самой дорогой является версия Pro Max, покупателям придется раскошелиться на сумму от 119 990 до 171 990 тысяч рублей.

Компания Apple презентовала новое поколение iPhone 14 8 сентября. В смартфонах нет возможности установить физическую сим-карту.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн заявил «360», что новинка станет популярной у любителей техники Apple.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что новые iPhone завезут в Россию путем параллельного импорта.

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