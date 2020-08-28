Трамп пообещал отправить на Луну первую женщину-астронавта

Дональд Трамп заявил, что США первыми отправят на Луну женщину-астронавта и поставят свой государственный флаг на поверхности Марса. С такими обещаниями он обратился к участникам съезда Республиканской партии.

«Мы начнем новую эру американского лидерства в космосе, Америка отправит первую женщину на Луну, а США будет первой нацией, которая поднимет свой флаг на Марсе», — приводит слова американского президента РИА «Новости».

Ранее NASA сообщило о возобновлении лунной программы Artemis. Она будет состоять из трех основных этапов: сначала вокруг Луны облетит беспилотный космический корабль, затем — пилотируемый, и на третьем этапе — высадка астронавтов на естественный спутник Земли.

Директор NASA Джим Брайденстайн также говорил о том, что в ближайшем будущем на поверхность Луны смогут ступить первые женщины-астронавты. Он показал эмблему миссии Artemis, выполненную в пурпурно-золотых тонах. Эти цвета в начале прошлого века были символом борцов за права женщин.

Таким образом представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства решили почтить женщин, которые уже побывали в космосе или готовятся совершить полет, а также внесли весомый вклад в изучение этой сферы.