NASA заключило контракт на строительство лунных кораблей

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Контракт предусматривает строительство минимум шести и максимум двенадцати кораблей для полетов к Луне. Планируется, что их компоненты (кресла, электронику) можно будет использовать многократно. Соглашение рассчитано до 30 сентября 2030 года.

На строительство первых трех кораблей Orion NASA выделило 2,7 миллиарда долларов. Их должны изготовить в ближайшие три года. Еще три корабля общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов NASA намерено заказать в 2022 году.

«Возможность многократного использования космических аппаратов — сама по себе значительная экономия средств для космического агентства — поможет NASA создать возможности для постоянных исследований на Луне и за ее пределами. Долгосрочный план состоит в том, чтобы повторно использовать восстановленные обитаемые модули по крайней мере один раз», — сказано в пресс-релизе.

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США планируют отправить человека на Луну в ближайшие пять лет. Об этом ранее заявляли в Белом доме. Лунная программа носит название «Артемида» в честь греческой богини Луны. Предыдущая программа «Аполлон» была названа в честь брата Артемиды — бога света. В ходе той миссии в июле 1969 года люди впервые высадились на Луну.

Первый образец корабля Orion, изготовленный специалистами NASA, уже готов к испытаниям. Затем корабль должны запустить вокруг Луны. На втором, еще не собранном аппарате, планируется совершить первый пилотируемый полет к естественному спутнику Земли.