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    27 августа 2020, 06:39

    NASA пообещало отправить женщин на Луну в ближайшем будущем

    Ксения Басырова

    Женщины смогут ступить на поверхность Луны уже через несколько лет. Такую возможность астронавтам предоставит программа NASA по исследованию спутника Земли Artemis.
    NASA пообещало отправить женщин на Луну в ближайшем будущем

    «Наша программа исследований Луны основана на вкладе женщин-первопроходцев в исследовании космоса», — заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Его слова передает ТАСС.

    Директлр NASA уточнил, что все разработчики и ученые отдают дань уважения женщинам, которые уже побывали в космосе или готовятся совершить полет.

    Брайденстайн также показал эмблему миссии Artemis, выполненную в пурпурно-золотых тонах. Их использовали борцы за права женщин еще в начале прошлого века.

    NASA анонсировало программу по изучению Луны Artemis еще в 2019 ггоду. Она будет состоять из трех основных этапов. Сначала к Луне полетит беспилотный корабль, который сделает круг вокруг спутника и вернется на Землю. На втором этапе Луну облетит уже пилотируемый космический корабль, а на третьем — аастронавты высадятся на спутнике. Планируется, что миссия завершится в 2024 году.

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