Титановый шар с надписями на русском языке нашли на Багамах

Путешественница Манон Кларк обнаружила на Багамских островах титановый шар с выгравированными на русском языке словами. Ученые предполагают, что предмет связан с освоением космоса.

По словам девушки, шар находился в песке на одном из пляжей острова Харбор. Текст, написанный на шаре, позволяет узнать, что объект выдерживает диапазон рабочих температур от минус 170 градусов Цельсия до минус 196 градусов Цельсия, его объем 43 литра, вес 41 килограмм. Предмет был сделан в 2018 году, сообщило издание The Independent.

Изучившие вещь эксперты сделали вывод, что это бак высокого давления, который являлся частью разгонного блока, средства выведения космического аппарата на орбиту. Неизвестно, как он мог оказаться на пляже. Астронавт Марк Морабито считает, что титановый шар является «резервуаром с гидразином какой-то ракеты», которым пользуются при запуске спутников.

Научный сотрудник Мартин Арчер высказался, что большинство спутников или их составных частей, которые возвращаются на Землю, падают в океан. Обычно операторы стремятся к их снятию с орбиты и уничтожению на «кладбище космических кораблей» в необитаемой части южного Тихого океана, с центром в Точке Немо, самой дальней точке от суши на Земле, добавил он.

«Но, конечно, не все спутники входят в атмосферу в таких контролируемых условиях», — подытожил он. Также он отметил, что этот объект мог быть запасной частью спутника, случайно оказавшейся в океане.

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