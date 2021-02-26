Рогозин пригласил делегацию NASA на праздничный пуск с Байконура

Делегацию NASA позвали на пуск с Байконура, который посвятят 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Российская и американская стороны довольны уровнем сотрудничества, в том числе по программе МКС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллег из NASA на Байконур во время телефонного разговора с исполняющим обязанности администратора космического ведомства США Стивеном Юрчиком. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Дмитрий Рогозин пригласил делегацию NASA на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года», — отмечено в публикации. Пуск запланирован на 9 апреля.

В беседе главы агентств отметили «взаимное удовлетворение уровнем сотрудничества между космическими ведомствами России и США, в том числе по программе Международной космической станции». Стороны также выразили надежду на расширение партнерства в различных сферах исследования космического пространства и обменялись планами на ближайшую перспективу.

Рогозин поздравил американских коллег с благополучной посадкой марсохода Perseverance и началом реализации миссий на Марсе. Юрчик в ответ пожелал успеха в грядущей российско-европейской миссии ExoMars-2022.