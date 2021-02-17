Европейское космическое агентство решило отправить на Луну инвалидов и женщин

Европейское космическое агентство (ESA) собирается набрать 26 астронавтов для экспедиций на Луну. Затем их же отправят на Марс. Там хотят видеть среди своих сотрудников больше женщин, а также инвалидов.

Новый набор космонавтов проводится впервые за 11 лет и подается как возрождение пилотируемых космических экспедиций. Кандидаты станут как активными участниками полетов, так и резервистами, программа отбора продлится до осени 2022 года. Возможность нанимать инвалидов для работы в космосе появилась благодаря технологиям, написала The Guardian.

«Когда речь идет о работе в космосе, мы все — люди с ограниченными возможностями», — отметила с иронией итальянский космонавт Саманта Кристофоретти.

От потенциальных астронавтов потребуют магистерскую степень и три года практики в области естественных наук, инженерии, математики или компьютерных наук, а также психологическую устойчивость к испытаниям.

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-16» в среду утром состыковался с Международной космической станцией (МКС). На борт доставили различное научное оборудование и продовольственные запасы.