TikTok временно запретил публикации и прямые эфиры россиянам

Российские пользователи TikTok не смогут выкладывать новое видео и вести прямые эфиры на платформе. Администрация приняла решение закрыть доступ в связи с принятым в России законом о наказании за публичное распространение фейковой информации о Вооруженных силах. Об этом говорится в официальном заявлении платформы.

Администрация TikTok напомнила, что платформа предназначена для творчества и развлечений, которые могут помочь в сложных условиях.

«Нашим наивысшим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей. В свете нового российского закона о „фейковых новостях“ у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса в России», — говорится в сообщении.

Для российских пользователей останутся доступным сервис по обмену сообщениями на платформе. Администрация TikTok пообещала, что полностью восстановит доступ после того, как оценит влияние нового закона.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал законопроект о наказании за публичное распространение ложной или дискредитирующей информации о действиях Вооруженных сил страны. Максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы. Также административное или уголовное наказание ждет тех, кто публично призывает к введению санкций против России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закон необходим в связи с информационной войной, развязанной против России.