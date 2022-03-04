Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Оно будет грозить и тем, кто выступит с призывом об антироссийских санкциях.

В уголовном и уголовно-процессуальном кодексах России после утверждения инициативы появятся изменения.

Максимальный срок наказания за распространение недостоверной информации о российских военных составит 15 лет. Его могут применять при тяжелых последствиях фейков.

Подобное преступление также может повлечь за собой штраф в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Санкции подразумевают исправительные работы на срок до года, принудительные работы — до трех лет и лишение свободы на тот же срок.

За преступление, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корысти или по причине политической, расовой, национальной, религиозной, идеологической ненависти или вражды, наказание будет более суровым.

Осужденных будут штрафовать на три-пять миллионов рублей, в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до пяти лет. Увеличивается и срок принудительных работ — до пяти лет. К ним добавят лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — до пяти лет. свободы можно лишиться на срок от пяти до 10 лет, причем тоже с лишением права занимать определенные должности и деятельность — до пяти лет.

За призывы к санкциям против России грозят штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, принудительные работы на аналогичный срок, до полугода ареста и лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 200 тысяч рублей.

За призывы к дискредитации российской армии можно сесть в тюрьму на пять лет.