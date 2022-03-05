Песков назвал причину введения закона о наказании за фейки об армии России

Введение уголовного наказания за публичное распространение недостоверной и дискредитирующей информации о Вооруженных силах России ввели, в связи развязанной информационной войной. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что закон получил одобрение парламентом и принят после подписания президентом, а значит его нужно исполнять.

«Закон был необходим и был необходим срочно, в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны», — заявил Песков.

Представители Кремля добавил, что в сегодняшних условиях необходимо жесткое наказание, что и сделали.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о наказании за публичное распространение ложной или дискредитирующей информации о действиях Вооруженных сил страны. Максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы. Также административное или уголовное наказание ждет тех, кто публично призывает к введению санкций против России.