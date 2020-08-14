Telegram запустил видеозвонки

Пока воспользоваться нововведением могут только пользователи Android. Но разработчики обещают, что функция скоро появится и на IOS. При этом в Telegram не упустили шанса снова кинуть камень в огород Apple.

«Дело в том, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя мы отправили ее в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play», — заявили разработчики.

Отмечается, что переключаться между голосовым звонком и видеозвонком можно будет прямо во время разговора. Переписываться можно будет тоже не завершая звонка — видео будет сворачиваться в небольшое окно в углу экрана.

В компании подчеркнули, что будет также безопасны. В них используется оконечное шифрование.

«Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране Вы и Ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен», — отметили там.

В скором времени Telegram пообещал запустить возможность групповых видеозвонков.

На днях основатель мессенджера Павел Дуров открыто раскритиковал Apple за 30% налог на приложения. А следом Telegram подал жалобу на Apple Еврокомиссии.