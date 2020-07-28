Дуров открыто раскритиковал Apple за 30% налог на приложения. И у него на это семь причин

По словам Дурова, первая и самая очевидная причина — данный налог увеличивает стоимость всех приложений. Он пояснил, что эта наценка идет сверх других затрат разработчиков. Соответственно, эту пошлину оплачивает пользователь устройства.

Вы платите ей (Apple — прим. ред.) дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, вы продолжаете платить уже после того, как заплатили [за смартфон] Павел Дуров.

Вторым минусом создатель Telegram назвал цензуру. Дуров отметил, что Apple цензурирует все приложения, так как ей необходим полный контроль, чтобы следить за уплатой того же налога. Он добавил, что при этом компания не разрешает разработчикам сообщать пользователям о том, что тот или иной контент был скрыт именно по запросу Apple.

«Представьте себе веб-браузер, который решает, сайты какой тематики вам можно просматривать», — приводит пример программист.

Третьей причиной, по мнению Дурова, является снижение конфиденциальности. Ведь для того, чтобы скачать приложение, необходимо создать аккаунт Apple. После этого каждое действие на телефоне и в приложении привязывается к Apple ID.

«Главной причиной необходимости подключать Apple-аккаунт для скачивания приложений является желание Apple продавить налог 30%. Результат — вы платите своей личной информацией за их жадность», — подчеркнул он.

В качестве четвертого недостатка создатель «ВКонтакте» указал задержку выпуска обновлений. Он пояснил, что зачастую разработчики выпускают обновление за несколько дней или даже недель прежде, чем апдейт станет доступным для клиентов. Здесь Дуров раскритиковал компанию за то, что они не нанимают еще нескольких модераторов, чтобы проверка шла быстрее.

Он отметил, что из-за того, что Apple забирает почти треть выручки, многие приложения просто не выживают от таких комиссий. Ведь, помимо того, что нужно отдавать платформе, у разработчиков есть и другие расходы: налоги (НДС примерно 20%), зарплаты, оборудование, маркетинг и так далее. Это выливается в пятую причину — из-за комиссии меньше приложений.

«В результате многих полезных приложений, которые могли бы нас радовать сегодня, просто не существует: они обанкротились либо так и не появились», — заключил создатель Telegram.

Шестым пунктом Дуров назвал рекламу. Чтобы хоть как-то покрыть свои расходы и выйти в плюс, разработчики вынуждены показывать в своих приложениях рекламу. Зачастую ее бывает достаточно много, что негативно сказывается на отношении пользователей к приложению.

Последней, седьмой причиной программист назвал снижение качества приложений. Он отметил, что деньги, которые разработчики направляют в Apple, они могли бы потратить на развитие своего продукта.

«Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок», — пояснил Дуров.