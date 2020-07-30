Telegram пожаловался Еврокомиссии на Apple

Представители мессенджера Telegram подали в Еврокомиссию жалобу на нарушения в работе App Store. Обращение касается антипомонопольной политики компании.

В Telegram считают, что Apple нарушает антимонопольную политику своим запретом скачивать на устройства программы не только с сайта официального магазина, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times. Ранее с требованием разрешить устанавливать программное обеспечение со сторонних порталов на айфоны, айпады и другие устройства выступал Павел Дуров, основатель Telegram.

Кроме того, в Еврокомиссии уже проводят два расследования в отношении Apple. Вице-президент ЕК Маргрет Вестагер рассказала, что специалисты проверят, насколько компания соблюдает правила антимонопольной политики при работе App Store, а также функционал и особенности Apple Pay.

Компанию уже неоднократно обвиняли в нарушении конкурентных соглашений. При этом исполнительный директор Apple Тим Кук говорил, что проверки нужны и уместны, однако он будет защищать деловую практику своей компании.