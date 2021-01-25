Оценены последствия от удаления Telegram из App Store

Удаление Telegram из App Store и Google Play может привести к снижению надежности мессенджера. Пользователи в этом случае перейдут в веб-версию Telegram, где возможно увеличение количества фишинговых атак.

Злоумышленники также могут эксплуатировать уязвимости браузеров, сообщила газета «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности.

Кроме того, в текущей версии клиента для браузеров нет секретных чатов, и эту операцию технически вряд ли возможно добавить. Впрочем, как успокаивают эксперты, у сервиса надежный протокол шифрования, а приложение до сих пор доступно на всех платформах.

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из App Store. Общественники сослались на то, что менеджеры платформы не отреагировали на экстремистские призывы к штурму Капитолия.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что свобода в США может быть любой, если она соответствует интересам демократов. Прежде чем требовать от Apple удалить мессенджер Telegram из магазина приложений, американцам нужно вспомнить свою конституцию.