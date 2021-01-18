Общественники США потребовали удалить Telegram из Apple-store

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений. Его руководство не отреагировало на экстремистские призывы к штурму Капитолия.

Как стало известно The Washington Post, аналогичный иск будет подан в отношении Google. Об этом сообщил юрист коалиции Кейт Альтман. По ее словам, Telegram по числу ненавистнических постов превосходит все соцсети. Даже популярную у сторонников Дональда Трампа Parler. В частности, был зафиксирован антисемитский контент, неонацистские высказывания и заявления в пользу превосходства белой расы.

Apple и Google уже убрали Parler из загрузок своих магазинов приложений из-за его слабой политики модерации. По тем же причинам Amazon Web Services также прекратили поддержку, отключив Parler на прошлой неделе. Telegram предлагает как закрытые, частные чаты, так и общедоступные группы, к которым может присоединиться любой пользователь приложения.

Коалиция Coalition for a Safer Web является непартийным объединением, ее возглавляет экс-посол США в Марокко Марк Гинзберг.

Представитель Apple Фред Сайнс и представитель Telegram Майк Равдоникас пока не предоставили свои комментарии.

Количество активных пользователей Telegram к середине января превысило 500 миллионов.