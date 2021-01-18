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    18 января 2021, 14:39

    Соловьев призвал американцев вспомнить конституцию после требования удалить Telegram из App Store

    Андрей Иванов

    Свобода в США может быть любой, если она соответствует интересам демократов. Прежде чем требовать от Apple удалить мессенджер Telegram из магазина приложений, американцам нужно вспомнить свою конституцию. Об этом во время беседы с газетой «Взгляд» заявил телеведущий Владимир Соловьев.
    Соловьев призвал американцев вспомнить конституцию после требования удалить Telegram из App Store

    «Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать. <…> Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны», — приводит газета слова Соловьева.

    Журналист посоветовал Соединенным Штатам, прежде чем критиковать кого-либо, начать с себя.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что следить за развитием судьбы Telegram в Соединенных Штатах будет интересно.

    Накануне американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из App Store. Общественники сослались на то, что менеджеры платформы не отреагировали на экстремистские призывы к штурму Капитолия.