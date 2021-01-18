Соловьев призвал американцев вспомнить конституцию после требования удалить Telegram из App Store

«Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать. <…> Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны», — приводит газета слова Соловьева.

Журналист посоветовал Соединенным Штатам, прежде чем критиковать кого-либо, начать с себя.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что следить за развитием судьбы Telegram в Соединенных Штатах будет интересно.

Накануне американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из App Store. Общественники сослались на то, что менеджеры платформы не отреагировали на экстремистские призывы к штурму Капитолия.