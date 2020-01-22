Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

В 2020 году хакеры будут намного чаще совершать DDoS-атаки, а также увеличивать их мощность. Это связано с распространением технологии связи 5G, заявил глава департамента системных решений фирмы Group-IB Антон Фишман.

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».

Он также добавил, что хакеры могут начать арендовать DDoS-бот-сети, которые построены на большом количестве зараженных роутеров. «Это позволит им зарабатывать больше, чем на проведении DDoS-атак», — пояснил эксперт.

По словам Фишмана, рассчитывать на снижение числа подобных атак все равно не приходится, так как скорость интернета постоянно растет, а стоимость DDоS-атак в даркнете падает.

«DDоS может использоваться и как отвлекающий маневр при совершении других атак, например, при хищении денег из банка и как часть цепочки при проведении атаки на бренд для вывода сервиса/услуги из строя», — заключил он.

Ранее замредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в начале 2020 года банк подвергся очень мощной DDoS-атаке. Сотрудники финансовой организации смогли выстоять и обратились за помощью в полицию.