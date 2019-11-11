Около 60% DDoS-атак в сентябре были направлены на образовательные ресурсы

По данным издания, за последние месяцы снизилось количество атак, которые требуют от хакеров изобретательности и сообразительности.

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселев предположил, что сокращение числа «умных» нападений может быть связано с переполненностью рынка DDoS.

Уточняется, что в третьем квартале текущего года самым «результативным» месяцем по атакам стал июль. 22-го числа было зафиксировано 457 нападений хакеров.