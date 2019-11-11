Около 60% DDoS-атак в сентябре были направлены на образовательные ресурсы
В сентябре этого года около 60% DDoS-атак были нацелены на образовательные ресурсы. По мнению специалистов, их могли совершить школьники, которые руководствовались исключительно хулиганскими побуждениями, передает «Газета.ru».
По данным издания, за последние месяцы снизилось количество атак, которые требуют от хакеров изобретательности и сообразительности.
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселев предположил, что сокращение числа «умных» нападений может быть связано с переполненностью рынка DDoS.
Уточняется, что в третьем квартале текущего года самым «результативным» месяцем по атакам стал июль. 22-го числа было зафиксировано 457 нападений хакеров.