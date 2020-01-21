Сбербанк пережил мощнейшую в своей истории DDOS-атаку

Сбербанк пережил очень мощную DDOS-атаку в начале января 2020 года. Однако ее удалось отразить. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — заявил Кузнецов. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что банк еще осенью 2019 года видел «подготовительные мероприятия» киберпреступников. Они провели атаку при помощи автономных устройств Internet of Things (интернет вещей). Нападению подверглись два ресурса банка. Но кредитная организация смогла выстоять. Все обошлось без последствий. Сбербанк сообщил об атаке в правоохранительные органы.

Ранее Станислав Кузнецов также рассказал, как клиентам избежать потери данных банковских карт. По его словам, под ударом оказываются те, кто пересылают фото своего «пластика» в мессенджерах. Злоумышленники могут этим воспользоваться. Нередко мошенники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудником банка. После этого они начинают выпытывать секретную финансовую информацию человека.