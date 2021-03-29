Страховщики рассказали о наиболее частых схемах мошенничества с полисами ОСАГО

Представитель российской страховой компании рассказал, какие схемы мошенничества с полисами автострахования наиболее всего распространены в России. Страховщики выделяют четыре самые популярные схемы с полисами ОСАГО.

Один из самых простых способов выглядит так: злоумышленник, используя информационные базы с личными данными россиян, под видом работника страховой звонит своим жертвам, предлагая купить полис. При встрече поддельный сотрудник отдаст фальшивый полис, сообщил «Ридус».

Следующий наиболее популярный вариант — это создание сайта-дублера, имитирующего реальный интернет-портал страховой компании, где предлагаются полисы со большими скидками.

«Кроме того, в связи с увеличением объемов продаж электронных полисов мошенники предлагают и посреднические услуги. Такой посредник от имени клиента может застраховать чужую машину или даже транспорт совсем другого типа — скажем, трактор — а затем изменить соответствующие поля в полисе, внести туда нужные клиенту данные и направить ему. До наступления страхового случая клиент даже не подозревает, что его ответственность не застрахована», - рассказали в издании.

Специалисты также отметили, что популярно и мошенничество по-телефону с полисами ОСАГО. Клиенту поступает звонок якобы от страховой компании с предложением полиса, а затем аферист сбрасывает ему в мессенджере реквизиты для оплаты. Когда мошенник получил деньги, псевдо-страховщик либо не выходит на связь, либо присылает покупателю PDF-файл, который сделан по подобию настоящего образца, однако его нет в базах и он не является действительным.

Ранее стало известно, что жителей отдаленных регионов перепишут с 1 апреля. В дома могут прийти мошенники, однако их легко узнать.