Всероссийская перепись населения начнется 1 апреля на отдаленных и труднодоступных территориях. В этом году россияне впервые смогут ответить на вопросы, не дожидаясь переписчика, — через «Госуслуги» или в МФЦ. Однако специалисты все равно будут обходить квартиры. Как распознать мошенника и для чего вообще нужна перепись?

Кто проводит перепись?

Всероссийскую перепись населения организует и координирует Федеральная служба государственной статистики — Росстат. Однако в подготовку и проведение вовлечены различные ведомства, институты и службы. Например, в качестве переписчиков обычно выступают студенты местных вузов. В этом году к участию в переписи привлекут более 90 тысяч студентов со всей страны.

Зачем нужна перепись?

«Перепись в первую очередь нужна управленцам, чтобы понимать, где и в каких условиях живут люди. В первую очередь это важно для планирования инфраструктуры, сетей электрических и так далее», — рассказала «360» кандидат социологических наук Вероника Костенко.

Перепись придумали еще в XIX веке, однако она до сих пор является самым точным инструментом сбора данных. Об этом рассказал «360» заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Вадим Безвербный.

«Для изучения социально-демографических характеристик населения перепись — наиболее полный и безальтернативный источник информации. <…> Ее ничего не может заменить по сей день, потому что за счет переписи мы узнаем состав семьи, очередность рождения, можем исследовать миграционную историю человека», — подчеркнул он.

Источник фото: Всероссийская перепись населения

Перепись помогает получить полную картину демографических процессов в стране. Позже эти данные используют для различных целей, в том числе для улучшения жизни населения. Например, органам исполнительной власти эти данные нужны для планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, строительства линий электропередач, развития общественного транспорта, строительства школ, институтов и детских садов.

Частный бизнес использует эту информацию для стратегического планирования: с их помощью предприниматели решают, где построить заводы, хранилища, жилую или коммерческую недвижимость, а также открыть отделения банков, новые торговые центры и магазины.

Сроки переписи

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись пройдет с 1 по 30 апреля на территории всей страны, однако из-за ситуации с коронавирусом приняли решение изменить сроки. В Росстате поясняли, что перенесли ее на осень, потому что в сентябре нет массового распространения простудных заболеваний, а погодные условия комфортные. Кроме того, в это время большинство людей возвращаются из отпусков домой, а значит, ведомство сможет получить наиболее точную статистику.

Основной этап переписи населения состоится с 23 августа по 30 сентября 2021 года. С 1 апреля начнут перепись только на отдаленных и труднодоступных территориях — она продлится до 20 декабря.

Впервые в цифровом формате

В 2021 году Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. Вместо переписных листов у переписчиков появятся планшеты, которые работают от российской операционной системы «Аврора». С их помощью процесс подсчета результатов значительно ускорится: специалистам не нужно будет сканировать переписные листы, потому что вся информация будет сразу поступать в базы данных.

Кроме того, в этом году население сможет ответить на вопросы, не дожидаясь визита специалистов. Сделать это можно будет двумя способами: на портале госуслуг или в МФЦ. При этом пройти перепись по телефону нельзя.

Пройти перепись на «Госуслугах» можно через мобильное приложение или официальный сайт. Для этого нужно авторизоваться на портале, выбрать услугу «Пройти перепись населения» и ответить на вопросы анкеты. При этом можно вводить данные не только за себя, но и за всех, с кем вы проживаете в одном жилище.

После отправки заполненной анкеты вам на почту и на мобильный телефон придет QR-код на само домохозяйство и цифровой код на каждого жителя домохозяйства. Их нужно будет показать переписчику, который придет к вам в квартиру или дом. Это необходимо, чтобы защититься от дублирования информации в базе данных Росстата.

Как отличить переписчика от мошенника?

Перепись стартует 1 апреля только на отдаленных и труднодоступных территориях. В мегаполисах и населенных пунктах с хорошей транспортной доступностью переписчики появятся только в период с 23 августа по 30 сентября. Это значит, что люди, которые будут предлагать жителям таких регионов пройти перепись раньше или позже этого срока, никак не связаны с процедурой и могут оказаться мошенниками.

Переписчики придут в каждый дом и каждую квартиру в стране в рамках установленных сроков. Этих людей легко узнать: специально для них изготовили жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения. Кроме того, каждый сотрудник будет иметь при себе электронный планшет, в который будет вносить данные опроса.

Источник фото: Всероссийская перепись населения

Если волонтер придет, когда вас не будет дома, он оставит записку и зайдет в другое время. В связи с ситуацией с коронавирусом каждый переписчик должен иметь маску и перчатки.

Если сомневаетесь в том, что перед вами переписчик, можете позвонить на ближайший переписной участок либо участковому и подтвердить его личность. Пускать его в квартиру необязательно — на все вопросы можно ответить перед входом в жилье.

Если вам позвонили и предложили пройти перепись по телефону — это точно не переписчики, потому что такой формы получения данных не предусмотрено. Сразу прекращайте разговор и не сообщайте никаких данных — вас пытаются ввести в заблуждение.

Покажет свои документы, но не спросит ваши

Важно помнить, что переписчик обязательно покажет удостоверение и паспорт. При этом он никогда не спросит ваши документы — все данные будут записаны с ваших слов.

Переписчики также не будут интересоваться конфиденциальной информацией. Например, они не попросят назвать паспортные данные или не будут спрашивать, кому принадлежит жилище. Вопросов про уровень дохода отвечающего и его членов семьи тоже не последует.

Переписчик не может остановить вас на улице, чтобы получить ответы на вопросы анкеты, — только в том случае, если вы бездомный. Во всех других случаях переписчик придет в ваш дом или квартиру.

Какие будут вопросы?

Вопросы будут различаться в зависимости от времени проживания в России. Тем, кто постоянно живет в стране больше года, нужно будет ответить на 33 вопроса переписного листа. Их разделили на два больших блока: первый содержит 23 вопроса о самом участнике переписи и его домохозяйстве (переписной лист Л), а второй — 10 вопросов о жилищных условиях (переписной лист П).

В переписном листе Л будут спрашивать про пол, возраст, гражданство, владение языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость.

Источник фото: Всероссийская перепись населения

В переписном листе П будут вопросы про тип жилого помещения, в котором вы живете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Источник фото: Всероссийская перепись населения канал «360»

Для тех, кто постоянно живет в стране меньше одного года, вопросов буде всего семь — они будут заполнять сокращенную форму переписного листа (переписной лист В). В нем будут спрашивать в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.

Источник фото: Всероссийская перепись населения

При этом по этим анкетам нельзя будет определить личность отвечающего.

«В центры обработки данных переписи данные поступают и хранятся в обезличенном виде. По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали и о каком человеке идет речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участниках домохозяйств», — сказано на сайте Всероссийской переписи населения.