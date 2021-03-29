Большинство россиян заявили, что с мошенниками в Сети должны бороться правоохранители

61% россиян считают, что бороться с мошенниками, которые выдают себя за интернет-торговцев, должны правоохранительные органы. 11% считают, что надеяться нужно только на себя. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

13% и 12% респондентов читают, что бороться с обманщиками должны провайдеры и интернет-магазины, от чьего имени действуют преступники. По данным опроса, 11% соотечественников за год столкнулись с мошенниками при покупках в интернете. 7% из них потеряли деньги и только 4% смогли вернуть свои средства.

По данным аналитиков, способы мошенничества в сфере онлайн-торговли варьируются от обмана с недоставкой товара, до фишинга и других трюков с использованием социальной инженерии. Преступники выдают себя за продавцов или покупателей на площадках и создают сайты-подделки, похожие на популярные в Сети ресурсы.

Ранее Роскачество предупредило, что в России участились случаи мошенничества при продаже с тестов на антитела к коронавирусу и других медицинских товаров через интернет.