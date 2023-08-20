Технологии 20 августа 2023, 15:19 Стало известно о проблемах с «Луной-25» до попытки перейти на орбиту Ученый Эйсмонт: проблемы с «Луной-25» начались еще до попытки выхода на орбиту NASA

Читать 360tv в

Первые проблемы с космическим аппаратом «Луна-25» начались еще до момента выхода на предпосадочную орбиту. Об этом РИА «Новости» сообщил научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

«Проблемы эти были не столько существенные, но признаки казались тревожащими. Надеялись как-то разобраться. Аккуратно скажу, что есть расчетные вещи, а есть те, которые не по номиналу», — сказал он.

Реклама

Эйсмонт выразил мнение, что после выявления проблемы следовало отложить переход на орбиту естественного спутника Земли.

«В этом ничего страшного не было. Время было. Печально, что решение о дальнейших действиях, видимо, приняли не наилучшее», — добавил научный сотрудник.

Днем в воскресенье, 20 августа, Роскосмос объявил, что потерял связь с космической станцией «Луна-25». Меры по поиску аппарата никаких результатов не принесли, сообщал RT. За день до этого ведомство уведомляло о нештатной ситуации на борту станции.