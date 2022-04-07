Spotify объяснил, как быть с аккаунтами после блокировки сервиса в России

Даже владельцы премиум-подписки не смогут пользоваться Spotify после блокировки в России. Сервис объявил точную дату ухода из страны — 11 апреля.

Информация появилась в разделе техподдержки на сайте Spotify. Музыкальный сервис приостановит работу в России, а когда вернется — неизвестно. Аккаунт можно будет реактивировать, находясь в другой стране. Для этого нужно будет войти в настройки и отредактировать профиль в соответствующем разделе.

«Используя Premium подписку, скорее всего, вы не сможете изменить страну до 11 апреля 2022 года», — предупредили в техподдержке.

Пользователи из России смогут скачать свои персональные данные или удалить аккаунт.

Впервые об уходе Spotify стало известно в первых числах марта. Сначала СМИ написали о закрытии российских офисов компании, затем — о грядущей блокировке самого сервиса в стране. Однако россияне продолжили им пользоваться.