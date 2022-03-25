Spotify полностью прекратит работу в России, сообщили СМИ

Музыкальный стриминговый сервис Spotify полностью прекратит работу в России. Об этом корреспондент Bloomberg Лукас Шоу сообщил на своей странице в Twitter.

«Срочно: Spotify уходит из России», — написал Шоу.

Шведское издание Expressen сообщило со ссылкой на заявление компании, что причиной решения Spotify стали изменения законодательства, которые накладывают «дополнительные ограничения на доступ к информации» и «криминализируют некоторые виды новостей».

«Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения вариантов, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России», — говорится в пресс-релизе.

В публикации отмечается, что после начала специальной операции РФ на Украине стриминговый сервис установил ограничения в отношении российских государственных СМИ.

Spotify в начале марте уже лишил российских пользователей Premium-подписки. Причиной стала приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard в России. Незадолго до этого стало известно, что Spotify закрыл свой офис в России.