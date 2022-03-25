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    25 марта 2022, 20:33

    Spotify полностью прекратит работу в России, сообщили СМИ

    Expressen: Spotify полностью приостановит работу в России

    Александр Блинов

    Музыкальный стриминговый сервис Spotify полностью прекратит работу в России. Об этом корреспондент Bloomberg Лукас Шоу сообщил на своей странице в Twitter.

    Spotify полностью прекратит работу в России, сообщили СМИ

    «Срочно: Spotify уходит из России», — написал Шоу.

    Шведское издание Expressen сообщило со ссылкой на заявление компании, что причиной решения Spotify стали изменения законодательства, которые накладывают «дополнительные ограничения на доступ к информации» и «криминализируют некоторые виды новостей».

    «Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. После тщательного рассмотрения вариантов, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России», — говорится в пресс-релизе.

    В публикации отмечается, что после начала специальной операции РФ на Украине стриминговый сервис установил ограничения в отношении российских государственных СМИ.

    Spotify в начале марте уже лишил российских пользователей Premium-подписки. Причиной стала приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard в России. Незадолго до этого стало известно, что Spotify закрыл свой офис в России.