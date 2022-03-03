СМИ сообщили о закрытии в России офиса Spotify

Интернет-сервис потокового аудио Spotify закрыл свой офис в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.

В своем материале авторы ссылаются на письмо компании. Офис в стране, как отмечается, закрыт «на неопределенный срок». При этом утверждается, что интернет-сервис доступен для пользователей из России.

«Spotify по-прежнему доступен для российских пользователей», — заявили в компании.

Spotify — это стриминговый сервис. Он был основан в 2006 году шведскими бизнесменами Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном. С помощью Spotify можно прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты. Сервис был запущен в России в июле 2020 года.

Из-за ситуации на Украине Netflix приостановил работу над российскими кинопроектами, сообщили западные СМИ. При этом пока стриминговый сервис не делал никаких официальных заявлений по этому поводу.

Незадолго до этого россияне стали замечать проблемы с оплатой Spotify и Netflix картами некоторых банков. Это произошло после введения санкций в отношении России. Однако специалисты с уверенностью заявляют: паниковать рано. Ведь есть множество вариантов обойти нововведение. Более того, еще больше методов должны появиться в ближайшем будущем.