18 декабря 2022, 13:16
Температуру на корабле «Союз МС-22» удалось снизить
Роскосмос сообщил о снижении температуры на корабле «Союз МС-22»
Специалисты Центра управления полетами сумели добиться снижения температуры на корабле «Союз МС-22», рассказали в Роскосмосе. По данным госкорпорации, показатели остаются в норме.
«Температура в корабле „Союз МС-22“ снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах», — уточнили в Роскосмосе.
Реклама
Там рассказали, что специалисты планируют осмотреть корабль при помощи камер дистанционного манипулятора SSRMS. Утром 19 декабря на Землю передадут результаты исследования.
Реклама
Днем 18 декабря у космонавтов выходной, подчеркнули в госкорпорации. Там добавили, что экипаж планирует посмотреть финал чемпионата мира по футболу. За звание лучшей команды планеты сразятся сборные Аргентины и Франции.
Ранее бронзовые медали завоевала команда Хорватии. В матче за третье место она обыграла сборную Марокко.
Космонавты
Роскосмос
Реклама
Реклама