Важное 18 декабря 2022, 13:16 Температуру на корабле «Союз МС-22» удалось снизить Роскосмос сообщил о снижении температуры на корабле «Союз МС-22» Роскосмос

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Специалисты Центра управления полетами сумели добиться снижения температуры на корабле «Союз МС-22», рассказали в Роскосмосе. По данным госкорпорации, показатели остаются в норме.

«Температура в корабле „Союз МС-22“ снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах», — уточнили в Роскосмосе.

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Там рассказали, что специалисты планируют осмотреть корабль при помощи камер дистанционного манипулятора SSRMS. Утром 19 декабря на Землю передадут результаты исследования.

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Днем 18 декабря у космонавтов выходной, подчеркнули в госкорпорации. Там добавили, что экипаж планирует посмотреть финал чемпионата мира по футболу. За звание лучшей команды планеты сразятся сборные Аргентины и Франции.

Ранее бронзовые медали завоевала команда Хорватии. В матче за третье место она обыграла сборную Марокко.