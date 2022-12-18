Наука 18 декабря 2022, 08:16 Стало известно, сколько времени займет отправка корабля-спасателя к МКС РИА «Новости»: отправка корабля-спасателя к МКС взамен «Союза МС-22» займет около месяца Роскосмос

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Роскосмос сможет отправить к МКС корабль-спасатель «Союз МС-23» вместо поврежденного «Союза МС-22» примерно за месяц, но пока таких решений не принималось. Об этом рассказал источник РИА «Новости».

Сейчас на Байконуре находятся «Союз МС-23» и «Союз МС-24». Подготовка к запуску «Союза МС-23» продолжается — по графику его старт намечен на 16 марта, сообщили изданию в пресс-службе Роскосмоса. Предполагается, что подготовку могут ускорить из-за аварии на «Союзе МС-22».

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Ранее, 15 декабря, стало известно об утечке из системы охлаждения «Союза МС-22» из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. Сейчас полет российского сегмента МКС продолжается в штатном режиме, жизнь и здоровье космонавтов вне опасности. Функционирование систем корабля «Союз МС-22» контролируют эксперты Центра управления полетами.

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