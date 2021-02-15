Социальная сеть сторонников Трампа перезапустилась на основе независимых технологий

Социальная сеть Parler, которая пользуется популярностью у сторонников экс-президента США Дональда Трампа, официально перезапустила платформу на основе независимых технологий.

Действующие пользователи платформы смогут вернуться на сайт уже на этой неделе, а тем, кто только хочет присоединиться, придется подождать до следующей, указано в сообщении.

Как сообщило издание Hill со ссылкой на заявление социальной сети, перестройка на основе независимых технологий дала приложению свободу работать по своему усмотрению после того, как Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. Такое решение было принято после штурма Капитолия сторонниками Трампа, которые использовали Parler в качестве площадки для свободного общения.

Но в январе сайт Parler частично восстановил работу. Компания из Ростова-на-Дону предоставила хостинг сервису.

В январе Parler подал в суд на Amazon. Он выдвинул против нее иск за отключение приложения от серверов. В иске сказано, что своим отказом предоставлять сервера для мессенджера, Amazon нарушает не только антимонопольное законодательство, но и обязанности сторон по заключенному между ними контракту.