Социальная сеть сторонников Трампа возобновила работу на российском хостинге

Сайт социальной сети Parler вновь начал функционировать, после того как на прошлой неделе Amazon отключил его. Компания из Ростова-на-Дону предоставила хостинг сервису.

Популярный у сторонников Трампа сайт Parler заработал за сутки до инаугурации Джо Байдена, сейчас на нем пока есть только сообщение от генерального директора компании Джона Матце с вопросом «Эта штука еще работает?». Остальные функции, как и приложение соцсети, недоступны.

На главной странице сайта размещено также сообщение о «технических трудностях». В нем говорится, что для Parler «конфиденциальность имеет первостепенное значение», а свобода слова особенно важна в социальных сетях.

«Мы решим любую стоящую перед нами задачу и планируем скоро снова встретиться с вами. Мы не допустим гибели гражданского дискурса», — говорится в сообщении.

Apple и Google удалил соцсеть из магазинов приложений Google Play и App Store, а Amazon отказал ей в хостинге. Такое решение было принято после штурма Капитолия сторонниками Трампа, которые Parler использовали в качестве площадки для свободного общения.

В адресной записи домена parler.com теперь указан IP-адрес, принадлежащий российской компании DDoS-Guard, рассказал Reuters эксперт по IT-инфраструктуре Рональд Гилметт.