Мессенджер Parler подал в суд на Amazon

Мессенджер Parler, который пользуется популярностью у сторонников действующего президента США Дональда Трампа, подал в суд на компанию Amazon. Он выдвинул против нее иск за отключение приложения от серверов.

Об этом сообщило издание The Hill. В иске сказано, что своим отказом предоставлять сервера для мессенджера, Amazon нарушает не только антимонопольное законодательство, но и обязанности сторон по заключенному между ними контракту.

«Решение Amazon Web Services о прекращении действия учетной записи Parler, по-видимому, продиктовано политической враждебностью. Оно также очевидно имеет своей целью снижение конкуренции на рынке микроблогов в пользу Twitter», — процитировало издание содержание иска.

Ранее стало известно, что социальная сеть оказалась под угрозой исчезновения. Из-за того, что ей якобы пользуются сторонники действующего президента США Дональда Трампа, многие крупные компании отказались с ней сотрудничать. Речь идет про Apple, Google и Amazon — они уверены, что мессенджер распространяют на платформе призывы к насилию.