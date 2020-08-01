СМИ: Microsoft может купить долю в TikTok

В одном из сценариев обсуждается возможность продажи контрольного пакета некитайским инвесторам TikTok, таким, как Sequoia Capital, SoftBank и General Atlantic.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности запрета сервиса на американской территории и других санкциях в отношении приложения. Как и другие соцсети, TikTok собирает данные пользователей. Американские власти опасаются, что поскольку основной владелец приложения зарегистрирован в Китае, эти данные могут попасть спецслужбам КНР.

TikTok стал первым медиа-хитом среди китайских приложений в мире. США являются для него одним из основных рынков, поэтому продолжение работы в стране будет приоритетом для компании, отметило издание.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о пользе TikTok для подростков.